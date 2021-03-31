На Харьковщине ворюги избили и ограбили женщину
Так, в отдел полиции позвонила 72-летняя женщина и сообщила, что ночью в ее домовладение ворвались двое неизвестных. Мужчины ударили старушку, связали и завладели деньгами в сумме 300 гривен, после чего скрылись.
Сотрудники сектора криминальной полиции совместно с работниками Управления уголовного розыска задержали нападавших.
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Следователем по данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Также мы писали, что Харьковской области от коронавируса скончался 11-летний мальчик.
Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.
"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.
По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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