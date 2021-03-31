В Харькове произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда поступило в полицию 30 марта вечером, передает " Магнолія-ТВ."

48-летний водитель грузовика сбил 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Предварительно установлено, что автомобиль стоял на перекрестке на запрещающий движение сигнал светофора.

Когда загорелся зеленый свет, водитель начал движение и совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился возле правого угла грузовика вне пешеходного перехода.

Также мы писали, что Харьковской области от коронавируса скончался 11-летний мальчик.

Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.

"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.