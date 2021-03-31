В Харькове с 31 марта начнут отключать отопление

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети".

В Харькове с 31 марта ввели график временно отключения домов от отопления, чтобы избежать перетопов

Такое решение принято в связи с повышением температуры воздуха. Отопление будут отключать на четыре — восемь часов в сутки, в зависимости от температуры.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается среднесуточная температура воздуха в пределах 6 — 8 градусов тепла, а днем будет превышать 14 — 15 градусов тепла.

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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.

"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.

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