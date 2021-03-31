В Харькове с 31 марта начнут отключать отопление
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети".
В Харькове с 31 марта ввели график временно отключения домов от отопления, чтобы избежать перетопов
Такое решение принято в связи с повышением температуры воздуха. Отопление будут отключать на четыре — восемь часов в сутки, в зависимости от температуры.
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По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается среднесуточная температура воздуха в пределах 6 — 8 градусов тепла, а днем будет превышать 14 — 15 градусов тепла.
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