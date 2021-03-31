В Харьковской области за сутки зафиксировали десятки жертв от коронавируса
Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса.
Так, с начала пандемии коронавирусом заболели более 100 тысяч жителей Харьковской области.
По состоянию на 31 марта в Харьковской области зарегистрировано 1962 смерти от коронавируса. За сутки умерли 22 человека - это антирекорд в регионе, такого количества смертей не было за все время эпидемии.
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Также мы писали, что Харьковской области от коронавируса скончался 11-летний мальчик.
Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.
"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.
По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
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