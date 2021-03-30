В Харьковской области спасли мужчину, который не мог самостоятельно добраться до берега
22-летний рыбак пробил свою резиновую лодку и находился на островке посреди реки по пояс в воде и не мог самостоятельно добраться до берега.
Ширина реки в том месте достигала около 40 м, но чтобы выйти на сушу, надо было преодолеть еще около 200-300 м поймы, которая заросла камышом, или грести еще 1 км до ближайшего пляжа.
Он самостоятельно вызвал спасателей ГСЧС, которые на двух резиновых лодках добрались до парня.
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К тому времени он уже больше часа находился в холодной воде и успел получить переохлаждение.
Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.
За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.
Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.
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