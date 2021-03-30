В Харьковской области за сутки коронавирусом заболели сотни человек

Всего с начала эпидемии в области скончались 1940 человек.

По данным СНБО на утро 30 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 762 человека, скончались 19 пациентов.

Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.