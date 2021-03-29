В Дергачевском районе Харькова вспыхнул сильный пожар

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К моменту приезда пожарной команды на участке садового общества горели крыша дачи и сарай.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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