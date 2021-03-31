Под Харьковом останавливают общественный транспорт из-за "красной" зоны карантина

В Люботине транспорт, начиная с 30 марта, не курсирует в период с 10.00 до 16.00. Все из-за того, что на территории Люботинской территориальной громады введены ограничения красной карантинной зоны.

"Ограничено количество перевозок пассажиров автомобильным транспортом городских маршрутов путем запрещения перевозок с 10.00 до 16.00", - сказано в сообщении горсовета Люботина.

Также на территории громады запретили работу заведений общественного питания (только на доставку или на вынос), спортивных центров и фитнес-залов, непродовольственных рынков, торгово-развлекательных центров. Учреждениям культуры нельзя принимать посетителей, наложен запрет на проведение массовых мероприятий.

Детские сады работают. Посещать школы разрешат только ученикам младших классов.

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"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

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