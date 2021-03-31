Под Харьковом нашли тело мужчины на территории школы

Об этом пишет "Харьков Today" со ссылкой на замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксану Калмыкову.

Тело учителя было обнаружено 30 марта на территории школы в Мерефе Харьковской области. Мужчина повесился, ему было 44 года.

Тело было обнаружено на дереве во дворе школы. Мужчина вел уроки физкультуры.

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