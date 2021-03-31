Под Харьковом нашли тело мужчины на территории школы

Об этом пишет "Харьков Today" со ссылкой на замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксану Калмыкову.

Тело учителя было обнаружено 30 марта на территории школы в Мерефе Харьковской области. Мужчина повесился, ему было 44 года.

Тело было обнаружено на дереве во дворе школы. Мужчина вел уроки физкультуры.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.

"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.

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