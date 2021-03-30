В больницу Лозовой привозят больных коронавирусом из районов области и Харькова - свободных коек там уже нет

По словам заместителя директора Лозовского территориального медобъединения Александра Иваненко, пациентов с коронавирусом везут в больницу из Водолага, Песочина и Харькова.

Важно отметить, что все 175 мест в больницу, в том числе семь реанимационных, заняты.

По состоянию на 29 марта в Лозовской городской больнице не было свободных мест. Как сообщает "Суспільне", медучреждение на 100% заполнено больными коронавирусом.