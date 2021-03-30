В больницу Лозовой привозят больных коронавирусом из районов области и Харькова - свободных коек там уже нет
По словам заместителя директора Лозовского территориального медобъединения Александра Иваненко, пациентов с коронавирусом везут в больницу из Водолага, Песочина и Харькова.
Важно отметить, что все 175 мест в больницу, в том числе семь реанимационных, заняты.
По состоянию на 29 марта в Лозовской городской больнице не было свободных мест. Как
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"В субботу поступили четыре человека, с субботы на воскресенье - еще трое, вчера три человека и сегодня утром два человека. У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно", - рассказал Иваненко.
Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.
Об этом сообщает местный лабораторный центр.
Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.
19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.
Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.
24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.