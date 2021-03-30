В больницу Лозовой привозят больных коронавирусом из районов области и Харькова - свободных коек там уже нет

По словам заместителя директора Лозовского территориального медобъединения Александра Иваненко, пациентов с коронавирусом везут в больницу из Водолага, Песочина и Харькова.

Важно отметить, что все 175 мест в больницу, в том числе семь реанимационных, заняты.

По состоянию на 29 марта в Лозовской городской больнице не было свободных мест. Как сообщает "Суспільне", медучреждение на 100% заполнено больными коронавирусом.

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"В субботу поступили четыре человека, с субботы на воскресенье - еще трое, вчера три человека и сегодня утром два человека. У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно", - рассказал Иваненко.

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Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

коронавирус, больница, врачи

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.