В Харьковской области мальчик ушел из дома и не вернулся
В поселке Коломак в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее сын утром ушел гулять и не вернулся, сообщили в группе "Полицейские офицеры общин в Харьковской области".
Полицейские установили и опросили лиц, которые могли знать, где он находится.
Нашли 16-летнего парня за 30 км от дома, в селе Александровка, его жизни и здоровью угрозы нет.
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Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.
Об этом сообщает местный лабораторный центр.
Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.
19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.
Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.
24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.