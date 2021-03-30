В Харьковской области мальчик ушел из дома и не вернулся

В поселке Коломак в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее сын утром ушел гулять и не вернулся, сообщили в группе "Полицейские офицеры общин в Харьковской области".

Полицейские установили и опросили лиц, которые могли знать, где он находится.

Нашли 16-летнего парня за 30 км от дома, в селе Александровка, его жизни и здоровью угрозы нет.

Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.