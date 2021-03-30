В Харьковском метро двое неадекватных мужчин справляли нужду на рельсы
Об этом сообщил пресс-секретарь КП "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер, передает "057".
Инцидент заметил дежурный по станции метро через камеры видеонаблюдения - он сделал им замечания через громкоговоритель, но они не отреагировали.
После чего сотрудники метрополитена вызвали полицию, но нарушители успели скрыться.
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Об этом сообщает местный лабораторный центр.
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