В Харьковском метро двое неадекватных мужчин справляли нужду на рельсы

Об этом сообщил пресс-секретарь КП "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер, передает "057".

Инцидент заметил дежурный по станции метро через камеры видеонаблюдения - он сделал им замечания через громкоговоритель, но они не отреагировали.

После чего сотрудники метрополитена вызвали полицию, но нарушители успели скрыться.

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Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

коронавирус, больница, врачи

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.