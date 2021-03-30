Некоторые районы Харьковской области перешли в красную зону

Как пишет "Суспільне", об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Пересекли границу показателей город Люботин и Богодуховская ОТГ, поэтому уже фактически пять громад на территории области имеют ограничения красной зоны", - заявил Черняк.

Кроме Люботина, показателям красной зоны соответствуют Лозовая, Шевченково и Волчанск. Харьков находится в "оранжевой" зоне.

Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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