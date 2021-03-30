В Харькове мужчина открыл стрельбу из балкона

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

"Тип устроил стрельбу из окна на проспекте Тракторостроителей, 158а. Мамаши во дворе церемониться не стали и вызвали копов. Стрелок теперь объяснятся из чего и, главное, нах**на стрелял", - написали очевидцы.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУНП позже рассказали, что хулиганом оказался пьяный 30-летний мужчина - он сделал несколько выстрелов из стартового пистолета ради развлечения.

Видео можно посмотреть здесь.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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