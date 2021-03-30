В Харькове мужчина открыл стрельбу из балкона
Об этом сообщили пользователи соцсетей.
"Тип устроил стрельбу из окна на проспекте Тракторостроителей, 158а. Мамаши во дворе церемониться не стали и вызвали копов. Стрелок теперь объяснятся из чего и, главное, нах**на стрелял", - написали очевидцы.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУНП позже рассказали, что хулиганом оказался пьяный 30-летний мужчина - он сделал несколько выстрелов из стартового пистолета ради развлечения.
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Видео можно посмотреть здесь.
Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.
За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.
Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.
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