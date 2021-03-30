Харьковчанка скончалась от редкого заболевания

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.