На Харьковщине нашли боеприпасы
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
29 марта саперы ГСЧС разминировали 2 взрывоопасных предмета, которые были обнаружены в двух районах Харьковской области.
Все взрывоопасные находки были уничтожены специалистами путем их подрыва на специальной площадке. В ГСЧС напомнили о том, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру «101» или «102».
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Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.
За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.
Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.
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