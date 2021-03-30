В Харькове от китайского вируса умерла директор школы
Директор Харьковской специализированной школы I-III ступеней №75 Татьяна Каптан скончалась от коронавируса. Женщине было 63 года, пишет 057.
"Коронавирус у директора школы подтвердили неделю назад. Она проходила лечение в Харьковской городской многопрофильной больнице №25. Умерла в ночь с воскресенья на понедельник", - рассказала директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.
Татьяна Каптан руководила школой около 17 лет, была ответственным директором.
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Об этом сообщает местный лабораторный центр.
Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.
19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.
Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.
24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
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