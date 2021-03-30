Под Харьковом пенсионерку избили из-за нескольких сотен гривен

Как сообщили в полиции, грабители ударили пенсионерку, связали ее, а после похитили 300 гривен.

С места происшествия нападавшие скрылись, но были задержаны полицейскими.

Злоумышленниками оказались безработные жители Сумской и Днепропетровской областей.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.

Об этом сообщает местный лабораторный центр.

Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.

19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.

Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.

24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.



