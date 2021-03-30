В Харькове посреди улицы скончалась женщина
Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов.
Женщина сидела на лавочке, тогда ей стало плохо и она упала без сознания.
В полиции информацию о происшествии подтвердили.
“55-летней женщине стало плохо на улице. Она упала. Медики зафиксировали смерть. Информация зарегистрировали в журнале Единого учета. Проводится проверка”, – заявили в полиции.
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Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.
Об этом сообщает местный лабораторный центр.
Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.
19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.
Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.
24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.