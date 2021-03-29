На Харьковщине электричка сбила пенсионерку
В отдел полиции № 3 Харьковского УУП № 3 сообщили, что в пгт. Слатино электропоезд «Харьков – Казачья Лопань» наехал на 63-летнюю женщину.
Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу.
По словам очевидцев, женщина дождалась приближения электропоезда и вышла на колею.
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За несколько часов в полицию поступила информация, что пострадавшая скончалась в больнице.
Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.
За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.
Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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