На Харьковщине электричка сбила пенсионерку

В отдел полиции № 3 Харьковского УУП № 3 сообщили, что в пгт. Слатино электропоезд «Харьков – Казачья Лопань» наехал на 63-летнюю женщину.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу.

По словам очевидцев, женщина дождалась приближения электропоезда и вышла на колею.

За несколько часов в полицию поступила информация, что пострадавшая скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

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