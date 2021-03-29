На Харьковщине за сутки выгорело 28 га
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.
За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.
Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.
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