На Харьковщине похоронили 15-летнего парня, который утонул, пытаясь спасти свою собаку
Пес выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь бросился парень, а затем и его дедушка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Собака увидела, что там лебеди плавали. Он рванул по льду к тем лебедям. Бежала к лебедям собака, а ребенок за собакой. А какой сейчас лед? Лед провалился", — рассказал мужчина.
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Когда мальчик оказался в воде, пенсионер схватил шест, который лежал на льду, и побежал за внуком, но лед под ним треснул почти у самого берега.
Впоследствии мужчине удалось выбраться на берег реки, а парень, к сожалению, погиб. Собака самостоятельно выбралась из реки.
Проститься с мальчиком пришло все село, дорога к дому просто устелена красными гвоздиками.
В семье парень был единственным ребенком.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.