На Харьковщине похоронили 15-летнего парня, который утонул, пытаясь спасти свою собаку

Пес выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь бросился парень, а затем и его дедушка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Собака увидела, что там лебеди плавали. Он рванул по льду к тем лебедям. Бежала к лебедям собака, а ребенок за собакой. А какой сейчас лед? Лед провалился", — рассказал мужчина.

Когда мальчик оказался в воде, пенсионер схватил шест, который лежал на льду, и побежал за внуком, но лед под ним треснул почти у самого берега.

Впоследствии мужчине удалось выбраться на берег реки, а парень, к сожалению, погиб. Собака самостоятельно выбралась из реки.

Проститься с мальчиком пришло все село, дорога к дому просто устелена красными гвоздиками.

В семье парень был единственным ребенком.

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