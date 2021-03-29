В Шевченковской громаде Харькова карантинные ограничения усилили 25 марта
По словам председатель громады Валерия Приходько, действует запрет на массовые мероприятия, продажу товаров промышленной группы, разрешены только автобусы междугороднего маршрута, внутренние - запрещены.
"Междугородние маршруты работают с условием высадки на нашей территории, но без продажи билетов на выезд", - сказал Приходько.
В Харьковской области двум громадам рекомендовано ввести карантин "красной" зоны.
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Речь идет о Шевченковской (Купянский р-н) и Волчанской (Чугуевскийр-н) ОТГ.
Главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота сообщила "Суспільному", в этих громадах превышены два индикативных показателя для определения регионов со значительным распространением COVID-19 .
Похожую ситуацию следует ожидать и на Лозовщине.
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