В Харькове ушел из жизни бывший директор Исторического музея Анатолий Янковский

Об этом сообщается на сайте музея.

Бывший директор Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова Анатолий Андреевич Янковский скончался вследствие осложнений от коронавируса.

Анатолий Янковский возглавлял Харьковский исторический музей с 1998 по 2003 года.

Это был сложный период, когда музей был вынужден переехать из двух зданий в помещение бывшего ломбарда на ул. Университетской, где находится до сих пор.

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