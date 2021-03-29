В Харьковской области, женщина родила ребенка в заброшенном туалете железнодорожного вокзала и выбросила его в яму

Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції области.

Сообщение о ЧП поступило в Лозовской районный отдел полиции утром. По словам заявительницы, из ямы был слышен плач ребенка.

Прибывшие спасатели достали из туалета новорожденного мальчика - он был завернут в целлофановый пакет. Его сразу госпитализировали в больницу. Мальчик сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в тяжелом состоянии.

Личность его мамы удалось установить, ей 41 год. Женщина замужем и имеет четырех детей, ее также госпитализировали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство, идет следствие.

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Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

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