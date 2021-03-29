В Харьковской области, женщина родила ребенка в заброшенном туалете железнодорожного вокзала и выбросила его в яму
Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції области.
Сообщение о ЧП поступило в Лозовской районный отдел полиции утром. По словам заявительницы, из ямы был слышен плач ребенка.
Прибывшие спасатели достали из туалета новорожденного мальчика - он был завернут в целлофановый пакет. Его сразу госпитализировали в больницу. Мальчик сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в тяжелом состоянии.
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Личность его мамы удалось установить, ей 41 год. Женщина замужем и имеет четырех детей, ее также госпитализировали в больницу.
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