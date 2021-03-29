Тело жителя Харьковщины нашли в Киеве
Несколько дней в столице Украины разыскивали жителя пгт Ковшаровка Харьковской области Евгения Нестеренко.
32-летний мужчина пропал 24 марта в Голосеевском районе города Киева.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел», жителя Харьковщины нашли мертвым.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается под конец марта: кадры стихии
Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально..."
Украинца до последнего отказывались спасать: "Кашлял кровью и задыхался", новые детали трагедии в Египте
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
Детали трагедии выясняются.
Также мы писали, что под Харьковом электричку забросали камнями
Инцидент случился на перегоне «Мерефа-Борки», сообщают очевидцы в Фейсбук.
Электричку, которая следовала из Харькова в Славянск, забросали камнями. Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадала женщина - один из камней, влетевших в окно, попал в голову пассажирке.
«Пострадавшую подташнивало, кружилась голова. Первую помощь я оказал самостоятельно. Хорошо еще, что шапка смягчила удар, а так бы голову проломило», - говорит свидетель происшествия.
Детали происшествия выясняются.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.