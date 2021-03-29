Тело жителя Харьковщины нашли в Киеве

Несколько дней в столице Украины разыскивали жителя пгт Ковшаровка Харьковской области Евгения Нестеренко.

32-летний мужчина пропал 24 марта в Голосеевском районе города Киева.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел», жителя Харьковщины нашли мертвым.

Детали трагедии выясняются.

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Инцидент случился на перегоне «Мерефа-Борки», сообщают очевидцы в Фейсбук.

Электричку, которая следовала из Харькова в Славянск, забросали камнями. Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадала женщина - один из камней, влетевших в окно, попал в голову пассажирке.

«Пострадавшую подташнивало, кружилась голова. Первую помощь я оказал самостоятельно. Хорошо еще, что шапка смягчила удар, а так бы голову проломило», - говорит свидетель происшествия.

Детали происшествия выясняются.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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