Пациентов с коронавирусом из Харькова доставляют в больницы в области, а не в городе

Об этом сообщила экс-советник председателя Харьковской обладминистрации, волонтер Наталья Попова.

"Первые. +1150 подтвержденных. Спасибо ЦРБ Купянск за прием пациентов из Харькова", — сообщила волонтер.

Важно отметить, что расстояние от Харькова до Купянска составляет более 100 км.

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Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.

Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

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Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.