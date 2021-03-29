Пациентов с коронавирусом из Харькова доставляют в больницы в области, а не в городе
Об этом сообщила экс-советник председателя Харьковской обладминистрации, волонтер Наталья Попова.
"Первые. +1150 подтвержденных. Спасибо ЦРБ Купянск за прием пациентов из Харькова", — сообщила волонтер.
Важно отметить, что расстояние от Харькова до Купянска составляет более 100 км.
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Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.
Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.