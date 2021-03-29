Под Харьковом электричку забросали камнями
Инцидент случился на перегоне «Мерефа-Борки», сообщают очевидцы в Фейсбук.
Электричку, которая следовала из Харькова в Славянск, забросали камнями. Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадала женщина - один из камней, влетевших в окно, попал в голову пассажирке.
«Пострадавшую подташнивало, кружилась голова. Первую помощь я оказал самостоятельно. Хорошо еще, что шапка смягчила удар, а так бы голову проломило», - говорит свидетель происшествия.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
COVID-19 унес жизнь известного украинца, медики боролись до последнего: "Лети, Леша..."
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
Детали происшествия выясняются.
Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.
Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.