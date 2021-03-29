Под Харьковом электричку забросали камнями

Инцидент случился на перегоне «Мерефа-Борки», сообщают очевидцы в Фейсбук.

Электричку, которая следовала из Харькова в Славянск, забросали камнями. Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадала женщина - один из камней, влетевших в окно, попал в голову пассажирке.

«Пострадавшую подташнивало, кружилась голова. Первую помощь я оказал самостоятельно. Хорошо еще, что шапка смягчила удар, а так бы голову проломило», - говорит свидетель происшествия.

Детали происшествия выясняются.

Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.

Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.