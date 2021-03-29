На Харьковщине произошла страшная авария
Трагический дорожный инцидент произошел по улице Сумской шлях в поселке Подворки, передает Магнолия-ТВ.
29-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть.
От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.
Водитель "Мерседеса", который наехал на 12-летнюю девочку, задержан сотрудниками полиции.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
В этом месяце умер последний человек: с карты Украины исчезло известное село
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.
Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.