На Харьковщине произошла страшная авария

Трагический дорожный инцидент произошел по улице Сумской шлях в поселке Подворки, передает Магнолия-ТВ.

29-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть.

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

Водитель "Мерседеса", который наехал на 12-летнюю девочку, задержан сотрудниками полиции.

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Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.

Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

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Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.