Харьковская область стала антилидером по количеству случаев COVID-19 за сутки
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
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Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.