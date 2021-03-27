В Харьковской области новые случаи заболевания вирусом
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
В Харьковской области по состоянию на 8:00 27 марта обнаружили 100 322 случая коронавирусной болезни COVID-19, 1 132 — за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки вирус унес жизни 13 харьковчан.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Винник неожиданно уступил свое кресло на «Голосі країни», гремит скандал: «Быстро переобулся»
"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией
Смеюха из "НеАнгелов" показала свои цветочки, приняв раскованную позу на кровати: "Хороша"
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Ранее мы писали, что на Харьковщине произошла жуткая авария
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Водитель «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу, где на скорости врезался в фуру, груженную кислородными баллонами.
Передняя часть легкового автомобиля - всмятку, от полученных травм 50-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.