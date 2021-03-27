На Харьковщине в туалете возле ЖД вокзала нашли ребенка
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life".
Найденный в туалете ребенок был новорожденным, с еще необрезанной пуповиной он находился в пакете и на вид был доношенным.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине произошла жуткая авария
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
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