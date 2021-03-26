В Харькове несовершеннолетние устроили массовую драку
Об этом сообщили в телеграм-канале "Х.Х."
По словам очевидцев, подростки устроили дебош на площади Поэзии.
"Прямо сейчас на поэзии — массовая пи**илка началась! Сразу вызвали полицию, она проехала мимо и даже не остановилась", - говорится в телеграм-канале.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
На кадрах с места событий видно около 20 дерущихся человек, некоторые лежат на земле, их бьют ногами.
Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.
На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.
К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.
Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.