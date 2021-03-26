Пропавшего без вести харьковского дачника нашли

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По данным следствия, 65-летний мужчина поехал на дачу и вскоре перестал отвечать на звонки жены. Через несколько часов телефон уже был выключен.

Оперативники осмотрели дачный дом и стали опрашивать соседей исчезнувшего.

Один из опрашиваемых признался, что выпивал с харьковчанином, но после, тот ушел в неизвестном направлении.

Полицейских ншали топор с пятнами бурого вещества и лопата со следами свежего грунта, лежавшие во дворе дома опрашиваемого.

Они решились на срочный обыск и в подвале дома обнаружил тело разыскиваемого с рубленой раной головы.

Хозяин дома признался, что во время застолья поссорился с жертвой, разозлился, схватил лопату и несколько раз ударил знакомого по голове, а после попытался спрятать труп в подвале собственного дома и засыпать его землей.

Злоумышленник задержан.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.

На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.

К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.

Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.