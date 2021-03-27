На Харьковщине произошла жуткая авария

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Водитель «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу, где на скорости врезался в фуру, груженную кислородными баллонами.

Передняя часть легкового автомобиля - всмятку, от полученных травм 50-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.

На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.

К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.

Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.