В Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.
На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.
К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.
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Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.
Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.