В Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.

На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.

К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.

Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей

В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.