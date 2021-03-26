На станции метро "Студенческая" в Харькове эвакуировали людей

Об этом сообщили в прессслужбе ГСЧС в Харьковской области.

25 марта на станции метро «Студенческая» провели обучение с целью изучения оперативно-тактической характеристики станции Харьковского метрополитена «Студенческая» и особенностей ведения оперативных действий при пожарах и авариях на подъезде к подземных сооружений.

К учениям были привлечены 10 автоцистерн, 2 автомобиля первой помощи и автомобиль ГДЗС. На месте происшествия был создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на наглых мошенников.

В Холодногорском районе Харькова жители утверждают, что по домам на ул. Комбайновской ходит мужчина и представляется работником ПАО “Харьковгаз”.

Он требует по 85 гривен за каждый подключенный газовый прибор, а случае отказа грозится отключить газ.

При себе мужчина имеет лишь удостоверение старого образца, работает без служебной формы и на личном авто.

Жители Холодногорского района утверждают, что много доверчивых людей, особенно пожилого возраста, отдают деньги этому человеку.

Пресс-секретарь “Харьковгаза” Ольга Клименко сообщила, что их работники не имеют отношения к городским домам, поэтому они не ходят по Холодногорскому району с целью проверки оборудования.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.