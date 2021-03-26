В Харькове антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Харьковской области зарегистрировано 1204 случая коронавируса - это рекордный показатель для региона с начала пандемии.

За сутки в Харьковской области от коронавируса скончались 15 человек, в целом по Украине – 326.

Привито за сутки было всего 18 738 человек, в Харьковской области – 480.

По суточному приросту область занимает четвертое место по стране после Одесской (1545 случаев), Днепропетровской (1358 случаев), Львовской (1304 случая).

Всего в Украине за сутки зарегистрировано 18 132 случая COVID-19, и это тоже рекорд.

Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на наглых мошенников.

В Холодногорском районе Харькова жители утверждают, что по домам на ул. Комбайновской ходит мужчина и представляется работником ПАО “Харьковгаз”.

Он требует по 85 гривен за каждый подключенный газовый прибор, а случае отказа грозится отключить газ.

При себе мужчина имеет лишь удостоверение старого образца, работает без служебной формы и на личном авто.

Жители Холодногорского района утверждают, что много доверчивых людей, особенно пожилого возраста, отдают деньги этому человеку.

Пресс-секретарь “Харьковгаза” Ольга Клименко сообщила, что их работники не имеют отношения к городским домам, поэтому они не ходят по Холодногорскому району с целью проверки оборудования.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.