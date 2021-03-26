Харьковчанам рассказали, когда отключат отопление

Об этом во время брифинга, который состоялся 25 марта, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

Нынешний отопительный сезон планируют завершить согласно графику - 15 апреля.

При этом он добавил, что если ввиду погодных условий будут изменения, то потребителей заведомо уведомят.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей

В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.