На Харьковщине подросток пытался спасти собаку, которая выбежала на лед

Об этом сообщается в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области.

Вчера, 24 марта в селе Кучеровка Купянского района в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик, который учился в 9 классе.

Мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего подняли из воды в 17:30 работники областной коммунальной аварийно-спасательной службы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей

В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.