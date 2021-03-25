На Харьковщине подросток пытался спасти собаку, которая выбежала на лед
Об этом сообщается в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области.
Вчера, 24 марта в селе Кучеровка Купянского района в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик, который учился в 9 классе.
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Мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего подняли из воды в 17:30 работники областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.