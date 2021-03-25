В Харькове внезапно сорвался концерт группы "Жадан и собаки"

В среду, 24 марта, в харьковском арт-клубе "Корова" должен был состоятся концерт группы "Жадан и Собаки".

Сотни харьковчан приобрели билеты на мероприятие и даже набились битком в клуб, но исполнители внезапно сообщили об отмене выступления.

"Полтора часа ничего не происходило, народу битком забитая корова. Жадан вышел и сказал ща начнем, а потом пришел администратор и сказал отмена, ничего не будет, расходимся. При этом всем, в корове можно бухать и сидеть, но концерта не будет, никого не выгоняли, хоть и толпа", - сообщили в телеграм канале "ХХ".

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"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.

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