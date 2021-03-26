В Харькове во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 14 жителей
К спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Чайковского в Харькове, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
С верхних этажей с помощью автолестницы эвакуировали двух харьковчан, еще четверых вывели по лестнице.
Также, на улицу эвакуировали восемь жителей нижних этажей дома.
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Огонь потушили, причина пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что в Харькове "декоммунизировали" пиво.
Так, активисты заметили на этикетке маркировку с изображением аббревиатуры СССР.
После этого направили соответствующее обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы пивоварам разъяснили "незаконность нововведения".
Значок с надписью СССР сменила подпись Quality stsndart - стандарт качества.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.