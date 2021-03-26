В Харькове во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 14 жителей

К спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Чайковского в Харькове, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

С верхних этажей с помощью автолестницы эвакуировали двух харьковчан, еще четверых вывели по лестнице.

Также, на улицу эвакуировали восемь жителей нижних этажей дома.

Огонь потушили, причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Харькове "декоммунизировали" пиво.

Так, активисты заметили на этикетке маркировку с изображением аббревиатуры СССР.

После этого направили соответствующее обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы пивоварам разъяснили "незаконность нововведения".

Значок с надписью СССР сменила подпись Quality stsndart - стандарт качества.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.