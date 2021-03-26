В Харькове "декоммунизировали" пиво
Об этом сообщили в сообществе "Декоммунизация. Украина" в Facebook.
Так, активисты заметили на этикетке маркировку с изображением аббревиатуры СССР.
После этого направили соответствующее обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы пивоварам разъяснили "незаконность нововведения".
Значок с надписью СССР сменила подпись Quality stsndart - стандарт качества.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.