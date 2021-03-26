В Харькове мужчина вылез на балкон 12 этажа без страховки

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Х.Х".

На фото можно рассмотреть мужчину, который стоит снаружи балкона и держится за оконную раму.

"Слабоумие и отвага на Салтовке. 12 этаж без страховки", - говорится в сообщении.

Почему он забрался на высотку - неизвестно.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда отключат отопление.

Об этом во время брифинга, который состоялся 25 марта, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

Нынешний отопительный сезон планируют завершить согласно графику - 15 апреля.

При этом он добавил, что если ввиду погодных условий будут изменения, то потребителей заведомо уведомят.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.