Под Харьковом пропала девушка

Как сообщили в полиции, девушка утром 23 марта ушла из дома в учебное заведение в поселке Ковшаровка и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы длинные темно-русые, глаза голубые.

Была одета в черные джинсы, куртку бордового цвета с капюшоном, черные замшевые ботинки.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшей, сообщите в полицию или по телефонам: (05742) 5-33-44, 099-474-01-69, 102.

Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на наглых мошенников.

В Холодногорском районе Харькова жители утверждают, что по домам на ул. Комбайновской ходит мужчина и представляется работником ПАО “Харьковгаз”.

Он требует по 85 гривен за каждый подключенный газовый прибор, а случае отказа грозится отключить газ.

При себе мужчина имеет лишь удостоверение старого образца, работает без служебной формы и на личном авто.

Жители Холодногорского района утверждают, что много доверчивых людей, особенно пожилого возраста, отдают деньги этому человеку.

Пресс-секретарь “Харьковгаза” Ольга Клименко сообщила, что их работники не имеют отношения к городским домам, поэтому они не ходят по Холодногорскому району с целью проверки оборудования.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.