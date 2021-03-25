В Харькове насмерть сбили женщину

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

На проспекте Гагарина 38-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил женщину-пешехода - пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

По словам водителя, она перебегала проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Правоохранители устанавливают все подробности происшествия.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей

В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.