В Харькове насмерть сбили женщину
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
На проспекте Гагарина 38-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил женщину-пешехода - пострадавшая умерла на месте от полученных травм.
По словам водителя, она перебегала проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.
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Правоохранители устанавливают все подробности происшествия.
Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.