В Харькове использовали почти всю вакцину

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3 тысяч человек.

В начале всеукраинской вакцинации от COVID-19 Харьков получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на прививку 3400 человек, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает "Депо".

Ранее мы писали в Харьковской области спасатели несли на руках пациента

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.

Пациент - пожилой мужчина, не мог самостоятельно передвигаться, а скорая, вероятно, из-за бездорожья не смогла подъехать к дому заболевшего.

Сотрудники 49-ой пожарной части г. Мерефа положили заболевшего на покрывало и несколько десятков метров несли на таких "носилках" до автомобиля «скорой».

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.