В Харькове использовали почти всю вакцину
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3 тысяч человек.
В начале всеукраинской вакцинации от COVID-19 Харьков получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на прививку 3400 человек, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает "Депо".
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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.
Пациент - пожилой мужчина, не мог самостоятельно передвигаться, а скорая, вероятно, из-за бездорожья не смогла подъехать к дому заболевшего.
Сотрудники 49-ой пожарной части г. Мерефа положили заболевшего на покрывало и несколько десятков метров несли на таких "носилках" до автомобиля «скорой».
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.