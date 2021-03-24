На Харьковщине молодые люди ворвались в жилье, избили и ограбили людей - теперь их ждет суд
Досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 года двое молодых людей незаконно ворвались в квартиру другого мужчины из-за того, что он якобы незаконно завладел имуществом, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили потерпевшего, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, также один из мужчин ограбил жену потерпевшего, завладев ее мобильным телефоном.
Досудебное расследование осуществляли сотрудники отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
Кароль без лифчика ужаснула новым экспериментом с образом, Потап в деле: "Народная артистка страны, позорище"
Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой: "Это перебор"
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Ранее мы писали в Харьковской области спасатели несли на руках пациента
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.
Пациент - пожилой мужчина, не мог самостоятельно передвигаться, а скорая, вероятно, из-за бездорожья не смогла подъехать к дому заболевшего.
Сотрудники 49-ой пожарной части г. Мерефа положили заболевшего на покрывало и несколько десятков метров несли на таких "носилках" до автомобиля «скорой».
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.