На Харьковщине молодые люди ворвались в жилье, избили и ограбили людей - теперь их ждет суд

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 года двое молодых людей незаконно ворвались в квартиру другого мужчины из-за того, что он якобы незаконно завладел имуществом, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили потерпевшего, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, также один из мужчин ограбил жену потерпевшего, завладев ее мобильным телефоном.

Досудебное расследование осуществляли сотрудники отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.

Пациент - пожилой мужчина, не мог самостоятельно передвигаться, а скорая, вероятно, из-за бездорожья не смогла подъехать к дому заболевшего.

Сотрудники 49-ой пожарной части г. Мерефа положили заболевшего на покрывало и несколько десятков метров несли на таких "носилках" до автомобиля «скорой».

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