В Харьковской области спасатели несли на руках пациента

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления ГСЧС области.

Пациент - пожилой мужчина, не мог самостоятельно передвигаться, а скорая, вероятно, из-за бездорожья не смогла подъехать к дому заболевшего.

Сотрудники 49-ой пожарной части г. Мерефа положили заболевшего на покрывало и несколько десятков метров несли на таких "носилках" до автомобиля «скорой».

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.