Под Харьковом во время пожара погиб малолетний ребенок
Двух взрослых женщин пожарным удалось спасти, сообщили в ГСЧС
ЧП произошло в Лозовой - к месту происшествия были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах.
В комнате квартиры на втором этаже горела мебель и домашние вещи. Во время тушения пожара спасателяли обнаружили тело мальчика 2018 года рождения. Других двух жительниц дома пожарным удалось спасти.
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Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта
Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.
После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.
С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.